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        Pilot adayları simülasyon merkezinde gerçek zamanlı uçuş deneyimi yaşıyor

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünde eğitim gören pilot adayları, yüksek gerçeklikli simülatörle uçuşta yaşanabilecek krizlere, sorunlara ya da olumsuz hava koşullarına karşı deneyim kazanıp mesleğe hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:14
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        Pilot adayları simülasyon merkezinde gerçek zamanlı uçuş deneyimi yaşıyor
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünde eğitim gören pilot adayları, yüksek gerçeklikli simülatörle uçuşta yaşanabilecek krizlere, sorunlara ya da olumsuz hava koşullarına karşı deneyim kazanıp mesleğe hazırlanıyor.

        Hava parkı, tek ve çift motorlu uçak filosu, planörleri ve simülasyon merkeziyle dünya standartlarında eğitim veren bölümün öğrencileri, sıkı ve titiz bir süreçten geçiriliyor.

        Öğrenciler, planörlerle ve uçaklarla aldıkları eğitimin yanında yüksek gerçeklikli simülatörle gerçek zamanlı uçuş deneyimi yaşıyor. Kurgulanan çeşitli olumsuzluklara karşı tecrübe kazandırılan öğrenciler, dünya havacılık sektöründe hizmet vermek için mesleki donanımlarını geliştiriyor.

        - Öğrenciler uygulamalı eğitimle mesleki donanım kazanıyor

        Bölümün eğitim müdürü ve pilot Saffet Özgün, AA muhabirine, öğrencilere, pilot olarak hava yollarında ya da genel havacılıkta çalışabilmeleri için gerekli tüm eğitimleri sunduklarını söyledi.

        Teorik eğitimin yanında 220 saat uçuş eğitimi verdiklerine değinen Özgün, simülasyon merkezinin bu sürecin önemli unsurlarından birini oluşturduğunu dile getirdi.

        Öğrencilerin havada yapamayacağı hareketleri ya da uygulayamayacağı prosedürleri simülatör vasıtasıyla defalarca tatbik edebilme imkanı bulduğuna dikkati çeken Özgün, şöyle konuştu:

        "Bir öğrenci, görüş şartlarının, meteorolojik durumun uygun olmadığı uçuşa çıkacaksa, bu uçuşun önceden eğitimini alıp defalarca egzersizini yapması gerekir. Burada zorlu şartları simüle ederek öğrencilerimize gerekli yetileri kazandırıyoruz. Tamamen kokpitin içinde, dışarıyı görmeden uçacakları durumu simüle edip sadece göstergelere bakarak uçuşu gerçekleştiriyor. Gerçekte de bazen sisin içinde uçuş zorunluluğu olabiliyor. Ayrıca havada olası motor arızası ya da anormal durumlarda pilotun ne yapması gerektiğini de öğreniyorlar."

        Özgün, simülatörle tek motorlu ve çift motorlu uçaklarla uçuşu jenerik olarak simüle edebilme imkanı sağladıklarını anlatarak, "Türkiye'deki bütün hava limanlarını, uçuş yaptığımız bütün meydanları birebir gerçeklikte simüle ediyoruz. Yurt içinde ve dışında uçuşlar yapıyoruz. Öğrencilerimize bu sahayı da gösteriyoruz. Mesela Esenboğa hava limanından kalkıp, Kapadokya hava limanına uçuş gerçekleştirebiliyorlar. Gerçek uçak kadar olmasa da o vücut hissiyatını yüzde 80-90 civarında veriyor. Ayrıca gerçek zamanlı bir uçuş deneyimi yaşıyorlar. Uçağın performans dataları gerçek uçağın veri tabanından alındığı için gerçek zamanlamaları yansıtıyor." ifadesini kullandı.

        - "Tüm arızaları burada deneyimleyip başa çıkmayı öğreniyoruz"

        Dördüncü sınıf öğrencisi Cihan Duru da simülasyon merkezindeki uygulamalı eğitimle mesleki donanım kazandıklarını, kendilerini çok daha iyi geliştirebildiklerini söyledi.

        Simülasyon eğitiminin gerçek uçuş eğitimlerine büyük destek sağladığını vurgulayan Duru, şunları kaydetti:

        "Burada uçakla yapılması çok zor olan durumları deneyimleyebiliyoruz. Mesela piste son yaklaşmada motor arızaları olsun, elektrik arızaları olsun, bu durumlarla karşılaşıp, uçağı nasıl indirebileceğimizi görüyoruz. Bunun dışında neredeyse tüm arızaları burada deneyimleyip, başa çıkmayı öğreniyoruz. Hatalarımızın farkına varıp defalarca geri sarıp tekrarlayarak tecrübe kazanıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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