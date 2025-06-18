Karapınar'da Gazze için kermes düzenlendi

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikten elde edilen gelirin, Gazze halkına destek olmak için kullanılacağı belirtildi.

Karapınar Gençlik Merkezi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde Gazze'ye destek kermesi düzenlendi.

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