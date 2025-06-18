Karapınar'da Gazze için kermes düzenlendi
Karapınar Gençlik Merkezi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde Gazze'ye destek kermesi düzenlendi.
Karapınar Gençlik Merkezi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde Gazze'ye destek kermesi düzenlendi.
Karapınar Gençlik Merkezi binasında gerçekleştirilen etkinlikte, el yapımı yiyecekler, tatlılar ve kıyafetler satışa sunuldu.
Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikten elde edilen gelirin, Gazze halkına destek olmak için kullanılacağı belirtildi.
Etkinliğe, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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