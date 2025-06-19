Konya'dan kısa kısa

Üzümlü Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu'nda bilimsel gösteriler, robotik ve deney atölyeleri, bilim tırı ziyareti, belgesel gösterimi ve bilim söyleşisi gibi aktivitelerin de yer aldığı karne şenliği gerçekleştirildi.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, yaptığı açıklamada, avcıların yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.

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