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        Konya'da 12 yaşındaki yamaç paraşütçü Bedirhan Tosun gökyüzünde uçmayı seviyor

        SAVAŞ GÜLER - Konya'da küçük yaşlarda uçmaya başladığı yamaç paraşütünde milli takım hayali kuran 12 yaşındaki Bedirhan Tosun, babasının da desteğiyle başarılı olacağına inanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:03
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        Konya'da 12 yaşındaki yamaç paraşütçü Bedirhan Tosun gökyüzünde uçmayı seviyor
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        SAVAŞ GÜLER - Konya'da küçük yaşlarda uçmaya başladığı yamaç paraşütünde milli takım hayali kuran 12 yaşındaki Bedirhan Tosun, babasının da desteğiyle başarılı olacağına inanıyor.

        Bedirhan Tosun, ilk başlarda yaklaşık 15 yıldır yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen babası Mehmet Tosun'la, daha sonra da tek başına uçmaya başladı.

        Başta Konya ve Antalya olmak üzere mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri küçük yaşta gökyüzünden izleme fırsatı bulan Bedirhan, kendisini bu alanda geliştirmek için çaba gösteriyor.

        - Babasıyla eğitimlerine devam ediyor

        Bireysel uçuşlarının ardından tandem (ikili) uçuşlarına da başlayan Bedirhan Tosun, AA muhabirine, yamaç paraşütü pilotu olan babasıyla 3 yaşından bu yana gökyüzünde dolaştığını söyledi.

        Yaşı ilerledikçe hep babasının önünde uçmayı hayal ettiğini ifade eden Bedirhan, "Babamla 7 yaşından sonra eğitimlere başladık. Çünkü artık paraşüt uçurmaya gücüm yetmeye başlamıştı. Bir gün yerde eğitimlerimi sürdürürken, havanın güzel olduğunu fark edip havalandım. O günden beri uçuyorum." dedi.

        Bedirhan Tosun, bazı günler yaklaşık iki saat havada kaldığını belirterek, "Babamla beraber eğitimlerimi sürdürüyorum. Şu anda hedef yarışlarıyla ilgileniyorum. Mesafe ve hedef yarışlarına katılıp milli sporcu olmak istiyorum. Tandem (ikili) uçuşlarında ilk olarak babamı uçurdum." diye konuştu.

        - "Sistemli bir şekilde eğitimlere devam edeceğiz"

        Baba Mehmet Tosun ise 2010'dan bu yana yamaç paraşütü yaptığını, havanın uygun olduğu günlerde oğluyla uçuşlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bedirhan'ın uçmayı çok seven bir çocuk olduğunu anlatan Tosun, şunları kaydetti:

        "Yavaş yavaş öğrendi. Dokuz yaşında kilosu da yeterli gelmeye başlayınca kendisi uçmaya başladı. Şu ana kadar 500'ü aşkın uçuş gerçekleştirdi. Bir baba olarak onunla gurur duyuyorum. Akrobatik hareketler deniyor. Frenlemeye çalışıyorum ama daha fazlasını yapmak istiyor. Sistemli şekilde eğitimlerine devam edeceğiz. Türkiye Hava Sporları Federasyonunun düzenlediği yarışmalar oluyor. Oğlum da hedef yarışmalarına girmek için çalışıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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