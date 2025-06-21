Konya'da 12 yaşındaki yamaç paraşütçü Bedirhan Tosun gökyüzünde uçmayı seviyor

SAVAŞ GÜLER - Konya'da küçük yaşlarda uçmaya başladığı yamaç paraşütünde milli takım hayali kuran 12 yaşındaki Bedirhan Tosun, babasının da desteğiyle başarılı olacağına inanıyor.

Bedirhan Tosun, ilk başlarda yaklaşık 15 yıldır yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen babası Mehmet Tosun'la, daha sonra da tek başına uçmaya başladı.

Başta Konya ve Antalya olmak üzere mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri küçük yaşta gökyüzünden izleme fırsatı bulan Bedirhan, kendisini bu alanda geliştirmek için çaba gösteriyor.

- Babasıyla eğitimlerine devam ediyor

Bireysel uçuşlarının ardından tandem (ikili) uçuşlarına da başlayan Bedirhan Tosun, AA muhabirine, yamaç paraşütü pilotu olan babasıyla 3 yaşından bu yana gökyüzünde dolaştığını söyledi.

Yaşı ilerledikçe hep babasının önünde uçmayı hayal ettiğini ifade eden Bedirhan, "Babamla 7 yaşından sonra eğitimlere başladık. Çünkü artık paraşüt uçurmaya gücüm yetmeye başlamıştı. Bir gün yerde eğitimlerimi sürdürürken, havanın güzel olduğunu fark edip havalandım. O günden beri uçuyorum." dedi.