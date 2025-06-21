Konya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Keçeciler Caddesi'nde İ.Ç. (18), F.Ç. (21) ve A.G. (16) ile A.A. (19), E.G. (18) ve A.D. (17) arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda İ.Ç, F.Ç. ve A.G. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Gözaltına alınan A.A, E.G. ve A.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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