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        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 14:28 Güncelleme: 22.06.2025 - 14:28
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        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

        Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si emniyetteki alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, cezaevinden 3 ay önce çıktığı öğrenilen F.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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