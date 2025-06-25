Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'de kirazlar hasat öncesinde pestisit kalıntısı olup olmadığını belirlemek amacıyla toplandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kiraz üretimi yapılan bahçeleri gezdi, üreticilerle buluştu.

Kiraz bahçelerinden pestisit kalıntısı analizi yaptırılmak üzere ürün numuneleri alınırken, ayrıca meyve bahçelerinde hastalık zararlı kontrolleri yapıldı. Görevliler, üreticilerle bilgi alışverişinde de bulundu.

- Beyşehirli kadınlar doğada buluştu

Beyşehirli kadınları, kötü ve zararlı alışkanlıkları olmayan bir gençlik için "Sigaraya, alkole, uyuşturucuya hayır" sloganı ile doğada bir araya geldi.

Kadınlar, etkinlikte taşıdıkları dövizlerde yer alan içeriklerle toplumsal farkındalık mesajı verdi.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker, son dönemde artan sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından gençleri korumak için farkındalık amacıyla kadınlarla bir araya gelerek, doğada görselliği ile ön plana çıkan bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.