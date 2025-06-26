Konya'da arabada tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren kadın hakim karşısında
Konya'da, tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.
Konya'da, tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Söz verilen Ayşe K, konuşmak için evinin önüne gelen maktulün aracına binerek dolaşmaya çıktıklarını öne sürdü.
Otomobilin içinde alkol aldıkları sırada aralarında tartışma çıktığını öne süren Ayşe K, şunları ifade etti:
"Ben o sırada arabanın arka koltuğunda oturuyordum. Maktul, tartışma sırasında bana ait olan, ancak daha önceden aracında bulundurduğu, el freninin orada bulunan bıçağı eline aldı. Ben de bıçağı elinden almak için hamle yaptım. Bıçağı birbirimizden almaya çalışırken savurmaya başladım. Uyuşturucu ve alkol etkisindeydim. Tartışma bittiğinde maktulün yaralanıp yaralanmadığını hatırlamıyorum. Sabah uyandığımda maktulün yüzü buz gibiydi. Ambulansı aradım."
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde 11 Şubat'ta Ayşe K. (35), akşam saatlerinde arabada tartıştığı Şuayip Demir'i (32) bıçaklamış, sabah sağlık ekiplerine haber verdikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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