Konya'da arabada tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren kadın hakim karşısında

Konya'da, tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Ayşe K, konuşmak için evinin önüne gelen maktulün aracına binerek dolaşmaya çıktıklarını öne sürdü.

Otomobilin içinde alkol aldıkları sırada aralarında tartışma çıktığını öne süren Ayşe K, şunları ifade etti:

"Ben o sırada arabanın arka koltuğunda oturuyordum. Maktul, tartışma sırasında bana ait olan, ancak daha önceden aracında bulundurduğu, el freninin orada bulunan bıçağı eline aldı. Ben de bıçağı elinden almak için hamle yaptım. Bıçağı birbirimizden almaya çalışırken savurmaya başladım. Uyuşturucu ve alkol etkisindeydim. Tartışma bittiğinde maktulün yaralanıp yaralanmadığını hatırlamıyorum. Sabah uyandığımda maktulün yüzü buz gibiydi. Ambulansı aradım."