Konya'da kerkenezlerin "av mesaisi"

Yırtıcı kuş familyasından olan kerkenezlerin (Falco tinnunculus) doğada avlanmaları, Konya'nın Ereğli ilçesinde objektiflere yansıdı.

Yırtıcı kuş türlerinden olan, havada uzun süre asılı kalabilmeleriyle kolayca ayırt edilebilen kerkenezler, kertenkele, fare, solucan, kırkayak, dana burnu çekirge avlıyor.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki kaya ve moloz yığınlarına yuvalanan onlarca kerkenezin, yumurtadan çıkan yavrularını doyurma mesaisi AA muhabiri tarafından görüntülendi.

Kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar için güzel fırsatlar sunan kerkenezlerin vahşi yaşam koşullarındaki mücadelesi, görenlerin ilgisini çekiyor.

Özellikle tarım alanlarında zararlıları doğal yollardan kontrol altında tutması sayesinde biyolojik ve ekolojik dengede açısından büyük faydaları olduğu bilinen kerkenezler, bu nedenle bazı köylerde "çiftçinin dostu" olarak biliniyor.

Haşere ve tarım zararlıları böceklerle mücadelede önemli rol oynayan kerkenezler kertenkele, fare, solucan, kırk ayak, dana burnu, çekirge gibi böcekleri avlamaları ve yumurtadan çıkan yavrularını da bunlarla beslemeleriyle dikkat çekiyor.