Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de çekici ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çekici ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de çekici ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çekici ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        E.Y. idaresindeki 07 BHV 003 plakalı çekici, Seydişehir-Antalya karayolu Marangozlar Kavşağı yakınlarında A.C.K. yönetimindeki 06 FA 8027 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar, çalılık alana girdi.

        Kazada, çekicide bulunan B.T. ve N.D. ile otomobilde bulunan S.K. ve İ.L.K. (4) yaralandı.

        Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan N.D. Konya'ya sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Yenidoğan çetesi davasında aileler konuşuyor
        Yenidoğan çetesi davasında aileler konuşuyor
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli tutuklandı
        Seydişehir'de motosikletin devrildiği kazada bir kişi yaralandı
        Seydişehir'de motosikletin devrildiği kazada bir kişi yaralandı
        Pilotaj bölümü mezunu oğlunun uçuşuna eşlik eden anne, heyecan ve mutluluğu...
        Pilotaj bölümü mezunu oğlunun uçuşuna eşlik eden anne, heyecan ve mutluluğu...
        Konya'da kerkenezlerin "av mesaisi"
        Konya'da kerkenezlerin "av mesaisi"
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 50 tabanca ele geçirildi
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 50 tabanca ele geçirildi
        Eski Tarım ve Orman Bakanları Kirişci ve Eker, Konya'da nikah şahidi oldu
        Eski Tarım ve Orman Bakanları Kirişci ve Eker, Konya'da nikah şahidi oldu