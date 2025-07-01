Konya'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, buğday ekili tarlada yangın çıktı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, buğday ekili tarlada yangın çıktı.
Osman Ö. ve Özgür K'ye ait Akçalar Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlada yangın çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 11 bin 400 metrekare alanın yandığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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