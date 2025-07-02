Konya'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bölgeye ilk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve Halkapınar Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Dibek Kalesi mevkisindeki meşe, çam ağaçların ve otlarının olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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