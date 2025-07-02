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        Konya'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Konya'nın Halkapınar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:30
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        Konya'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Konya'nın Halkapınar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Dibek Kalesi mevkisindeki meşe, çam ağaçların ve otlarının olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldı.

        Bölgeye ilk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve Halkapınar Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, zorlu arazi şartlarında köylülerin de desteğiyle yangını kontrol altına aldı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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