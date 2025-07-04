Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına verilecek cezada "haksız tahrik indirimi" istendi

ALEYNA KARTAL-MELİKE KESKİN - Konya'da 17 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra polisi arayarak kendisini ihbar eden sanık kadın hakkında hazırlanan iddianamede, "ağır hakaret, tehditler ve darp" nedeniyle alacağı cezaya indirim yapılması istendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay gününe dair kamera kayıtları, otopsi raporu ve tutuklu sanık Şerife Ç'nin ifadesi ile tanık beyanlarına yer verildi.

Sanık ve maktulün 17 yıllık evli oldukları, 13 yaşında kız çocuklarının bulunduğu belirtilen iddianamede, maktulün 2016'dan beri çeşitli suçlardan sık sık cezaevine girip çıktığı ve alkol problemi olduğu bildirildi.

Bir suçtan cezaevinde bulunan Ömer Ç'nin şubatta tahliye olduğu, eşi ve çocuğuyla yaşamaya başladığı aktarılan iddianame, "Maktul Ömer'in tahliye olduktan sonra eşi Şerife'ye söz vermesine rağmen zaman fark etmeksizin gece ve gündüz arkadaşlarıyla bir araya gelerek alkol aldığı, olay günü eşi tarafından akrabalarının doğum gününe davet edilmesine rağmen yine arkadaşlarıyla buluşup alkol kullanmayı tercih ettiği tespit edilmiştir." ifadesini kullanıldı.

- "Haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır" İddianamede, sanık ve kızının, söz konusu doğum günü kutlaması için bir kafeteryadayken maktul ve arkadaşlarının da mekana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Kadınların ayrı oturduğu yere oturmaları üzerine ikili arasında tartışma yaşandığı kamera kayıtlarından anlaşılıyor. Sanığın iddiasına göre araca binip evlerine dönerken maktul sanığı darbetti. Sanık, anne ve kızının söylemlerine göre maktul eşi Şerife'yi, kayınpederini, kayınbiraderini, kızını öldüreceğini söyledi. Sanık, Şerife Ç'nin kendisine ve aile yakınlarına karşı maktul tarafından söylenen ağır hakaret ve tehdit içerikli söylemler ile yine olay günü darbedilip hakarete maruz kalmasından dolayı tahrike kapıldığı, eşini ikametinde bıçaklayarak öldürerek 'Haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır."