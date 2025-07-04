Konya'da üniversiteli taksiciyi bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada üniversite öğrencisi taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.T. (28), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar D.K, M.K, M.B, M.T. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık M.T, arkadaşlarıyla bir mekanda alkol aldıklarını, sonrasında dükkanına gitmek için yola çıktıklarını söyledi.

Dönüşte arkadaşı D.K'nin öndeki aracını takip ettiğini anlatan M.T, önünde seyir halindeki araca, şaka olarak selektör yaptığını dile getirdi.

M.T, trafik ışıklarına yaklaştığında, arkadan bir araç sürücüsünün selektör yaparak kendisinden yol istediğini fark ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sonra araç benim sağ tarafıma geçmek istedi. Arkadaki aracın geçmemesi için gaza bastım. Taksi yanımdan çapraz duracak şekilde geçerek benim geçmemi engelledi. Taksi şoförü elinde bıçakla aracıma doğru gelmeye başladı. Aracımdan indim. Bana küfür etmeye başladı. İndiğimde taksici de kendi aracına doğru yönelip, ön koltuğa oturdu. Kapıyı tam kapatmadan kendisine niye küfür ettiğini sordum. Bana elindeki bıçağı savuruyordu. Tekme atınca, anlık bir sinirle elimdeki bıçağı açtım ve aramızda boğuşma oldu. Amacım yaralamak değil, korkutmaktı. Elimdeki bıçağı rastgele savurmaya başladım. İsabet edip etmediğini göremedim. Sonra bu kişi oturduğu yerden kaçmaya başladı."