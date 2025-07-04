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        Konya'da üniversiteli taksiciyi bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

        Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada üniversite öğrencisi taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:42 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:42
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        Konya'da üniversiteli taksiciyi bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında
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        Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada üniversite öğrencisi taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.T. (28), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar D.K, M.K, M.B, M.T. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada söz verilen tutuklu sanık M.T, arkadaşlarıyla bir mekanda alkol aldıklarını, sonrasında dükkanına gitmek için yola çıktıklarını söyledi.

        Dönüşte arkadaşı D.K'nin öndeki aracını takip ettiğini anlatan M.T, önünde seyir halindeki araca, şaka olarak selektör yaptığını dile getirdi.

        M.T, trafik ışıklarına yaklaştığında, arkadan bir araç sürücüsünün selektör yaparak kendisinden yol istediğini fark ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Sonra araç benim sağ tarafıma geçmek istedi. Arkadaki aracın geçmemesi için gaza bastım. Taksi yanımdan çapraz duracak şekilde geçerek benim geçmemi engelledi. Taksi şoförü elinde bıçakla aracıma doğru gelmeye başladı. Aracımdan indim. Bana küfür etmeye başladı. İndiğimde taksici de kendi aracına doğru yönelip, ön koltuğa oturdu. Kapıyı tam kapatmadan kendisine niye küfür ettiğini sordum. Bana elindeki bıçağı savuruyordu. Tekme atınca, anlık bir sinirle elimdeki bıçağı açtım ve aramızda boğuşma oldu. Amacım yaralamak değil, korkutmaktı. Elimdeki bıçağı rastgele savurmaya başladım. İsabet edip etmediğini göremedim. Sonra bu kişi oturduğu yerden kaçmaya başladı."

        Tanıklardan S.A. ise olay günü düğünden dönerken trafikte tartışmanın olduğunu gördüklerini, sanığın taksici İbrahim Eren Peker'e yumruk attığını ifade etti.

        Kavgayı ayırmak için araçtan indiği sırada, sanığın herhangi bir şey demeden kendi aracına doğru gittiğini anlatan S.A, "Eren de koşmaya başladı. Sanık aracına binip gitmişti. Aracıma yöneldiğim esnada Eren'in yere yığıldığını gördüm. Kardeşimle beraber yanına gittik. Bıçaklandığını orada fark ettim. Yaraya tampon yapmaya çalıştık. Sonrasında ambulansı aradım." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, tanık ve sanıkların dinlenmesinin ardından, M.T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        M.T, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki trafik ışıklarında 15 Aralık 2024'te tartıştığı İbrahim Eren Peker'i (20) bıçaklayarak öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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