Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        İzmir'deki orman yangınında şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir'in cenazesi, Konya'da defnedildi

        İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınlarına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 18:20 Güncelleme: 04.07.2025 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'deki orman yangınında şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir'in cenazesi, Konya'da defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınlarına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        İzmir'de düzenlenen törenin ardından, Konya'nın Ilgın ilçesine getirilen 39 yaşındaki Demir'in naaşı, Behlülbey Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

        Burada helallik alındıktan sonra Demir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca Şıhbedrettin Camisi'ne getirildi.

        Burada Demir'in eşi Hatice, babası Abdulkadir, annesi Ayşe Demir ile diğer yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, tarifi imkansız büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

        Göreve başladığı 2008 yılından bu yana özverili bir şekilde çalışan şehit Demir'in, Ödemiş'te Yeşil Vatan'ı korumak için şehadete ulaştığını ifade eden Polat, "Şehit kardeşimizin vefatı bizi derinden yaralamıştır. Geride bıraktığı eşi ve 3 yavrusu, bize ve devletimize emanettir. Yeşil Vatan'ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli eşi ile anne ve babası başta olmak üzere tüm yakınlarına ve sabır diliyorum. Rabb'im şehadetini kabul buyursun." diye konuştu.

        Konya Valisi İbrahim Akın ise şehit Demir'in ailesini de devlete ve millete emanet ettiğini, devletin onun emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağını belirtti.

        Konuşmaların ardından Demir'in naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ilgın Şehitliği'ne defnedildi.

        Törene, Polat ve Akın'ın yanı sıra, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer ve Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Demir'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Baba ile oğluna kanlı infazda detaylar ortaya çıktı!
        Baba ile oğluna kanlı infazda detaylar ortaya çıktı!
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!

        Benzer Haberler

        Şehit dozer operatörü, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit dozer operatörü, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Boş arazide cesedi bulunmuştu; öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
        Boş arazide cesedi bulunmuştu; öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
        Konya'da 19 yıl sonra çözülen cinayete ilişkin sanık karı koca hakim karşıs...
        Konya'da 19 yıl sonra çözülen cinayete ilişkin sanık karı koca hakim karşıs...
        Konya'da üniversiteli taksiciyi bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında
        Konya'da üniversiteli taksiciyi bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında
        Konya'da seyir halindeyken alev alan tırın sürücüsü öldü
        Konya'da seyir halindeyken alev alan tırın sürücüsü öldü
        Kazada hayatını kaybeden özel harekat kursiyeri Ergin'in adı Karapınar'da p...
        Kazada hayatını kaybeden özel harekat kursiyeri Ergin'in adı Karapınar'da p...