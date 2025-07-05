Konya'da arpa ekili alanda çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında arpa ekili alan zarar gördü.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında arpa ekili alan zarar gördü.
Karadiken Mahallesi'ndeki arpa ekili alanda yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, arpa ekili alan zarar gördü.
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