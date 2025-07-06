Konya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Beyşehir-Antalya kara yolunun 45. kilometresinde Derebucak ilçe merkezi girişi yakınlarında G.S.Y. idaresindeki 34 PL 6803 plakalı otomobil, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 07 VFV 91 plakalı otomobil ile 07 KV 592 plakalı kamyonetle çarpıştı.

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