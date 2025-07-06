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        Konya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Konya'nın Derebucak ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 08:50 Güncelleme: 06.07.2025 - 08:50
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        Konya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Konya'nın Derebucak ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Beyşehir-Antalya kara yolunun 45. kilometresinde Derebucak ilçe merkezi girişi yakınlarında G.S.Y. idaresindeki 34 PL 6803 plakalı otomobil, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 07 VFV 91 plakalı otomobil ile 07 KV 592 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi ile Derebucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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