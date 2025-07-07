Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Konya'da düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyrukluların ücret karşılığında bir araçla İzmir'e götürüldüğünü tespit etti.

        Sürücü M.C. ile 7 yabancı uyruklu yolcunun bulunduğu araç, Yeni İstanbul Caddesi'nde durduruldu.

        İzmir'e götürüldüğü iddia edilen düzensiz göçmenler, ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı işlemleri için Göksem Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Gözaltına alınan sürücüye 50 bin 726 lira para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi

        Benzer Haberler

        66. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği'nde Dedublüman sahne aldı
        66. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği'nde Dedublüman sahne aldı
        Nasreddin Hoca Şenliği'nde, söyleşi ve imza günü düzenlendi
        Nasreddin Hoca Şenliği'nde, söyleşi ve imza günü düzenlendi
        Kazak ekip 'Hit Aldar' İle Konya'da ayakta alkışlandı
        Kazak ekip 'Hit Aldar' İle Konya'da ayakta alkışlandı
        Akşehir Belediyesi'nden sanat atölyeleri
        Akşehir Belediyesi'nden sanat atölyeleri
        Konya'da orman yangını, kısa sürede söndürüldü
        Konya'da orman yangını, kısa sürede söndürüldü
        Görev yaptığı hastanede öldürülen Dr. Ekrem Karakaya, anıldı
        Görev yaptığı hastanede öldürülen Dr. Ekrem Karakaya, anıldı