Konya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Konya'da düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Konya'da düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyrukluların ücret karşılığında bir araçla İzmir'e götürüldüğünü tespit etti.
Sürücü M.C. ile 7 yabancı uyruklu yolcunun bulunduğu araç, Yeni İstanbul Caddesi'nde durduruldu.
İzmir'e götürüldüğü iddia edilen düzensiz göçmenler, ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı işlemleri için Göksem Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Gözaltına alınan sürücüye 50 bin 726 lira para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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