Konya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyrukluların ücret karşılığında bir araçla İzmir'e götürüldüğünü tespit etti.

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