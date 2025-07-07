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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 15:23 Güncelleme: 07.07.2025 - 15:23
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bozkır'dan Seydişehir'e seyir halinde olan uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir araç durduruldu.

        Aracın tavan aydınlatma lambası ve torpido bölümünde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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