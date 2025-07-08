Seydişehir'deki göletlere balık salımı yapıldı
Seydişehir ilçesinde bulunan Taraşçı ve Gökçehüyük göletlerine balık salımı gerçekleştirildi.
Seydişehir ilçesinde bulunan Taraşçı ve Gökçehüyük göletlerine balık salımı gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen'in katılımıyla Taraşçı ve Gökçehüyük Mahallesinde bulunan göletlere balıklar salındı.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması adına doğaya bırakılan balıkların korunmasının önemine dikkat çekerek belirlenen kurallara uyulması gerektiği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.