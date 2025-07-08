Konya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında bir ev hasar gördü.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında bir ev hasar gördü.
Kurucuova Mahallesi'ndeki evden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Mahalle sakinlerinin de desteğiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.