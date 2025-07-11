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        Konya'da SOBE Otizm Spor Oyunları'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı

        Türkiye'nin otizmli bireylere özel ilk ve tek spor organizasyonu SOBE Otizm Spor Oyunları, Konya'da yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 22:12 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:29
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        Konya'da SOBE Otizm Spor Oyunları'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı
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        Türkiye'nin otizmli bireylere özel ilk ve tek spor organizasyonu SOBE Otizm Spor Oyunları, Konya'da yapılıyor.

        Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı öncülüğünde düzenlenen oyunlarda, masa tenisi müsabakaları Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda, yüzme yarışları Olimpik Yüzme Havuzu'nda, atletizm yarışları Atletizm Kompleksi'nde, binicilik etkinlikleri de SOBE Vakfı yerleşkesinde gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200'ü aşkın otizmli sporcu, farklı yaş grupları ve yetenek alanlarında yarıştı.

        Organizasyonda SOBE Spor Kulübü de 6 sporcuyla temsil edildi.

        Konya Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen SOBE Otizm Spor Oyunları, yarın masa tenisi, yüzme ve atletizm branşlarındaki yarışlarla devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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