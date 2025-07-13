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        Konya'da pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı

        Konya'da bir düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 01:17 Güncelleme: 13.07.2025 - 01:17
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        Konya'da pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Konya'da bir düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

        Merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi'nde yapılan düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açıldı.

        Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde bulunan S.U. ve M.C'ye isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinde incelemesinin ardından kaçan şüpheli A.C'nin (19) yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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