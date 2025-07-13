Konya'da pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde bulunan S.U. ve M.C'ye isabet etti.

Konya'da bir düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

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