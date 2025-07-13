Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Konya'ya ulaştı

Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan sporcular, Konya'ya geldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenleri ve yaralananları anmak amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen bisiklet turuna katılan sporcular, Mevlana Meydanı önünde toplandı.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur ve sporcular, şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere Mevlana'nın bahçesinden toprak aldı.

Okur, AA muhabirine, İstanbul Arnavutköy'den 9 Temmuz'da Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na başladıklarını söyledi.

Bisiklet turunun geleneksel ve herkesin ulaşabileceği bir hale geldiğini dile getiren Okur, "Şu anda Afyonkarahisar'dan Konya'ya ulaştık. Konya'dan da Aksaray'a ulaşmayı hedefliyoruz. 15 Temmuz'da Niğde'deki şehidin kabrine ulaşmak hedefimiz." dedi.

Turda 15 yaşında çocukların da bulunduğunu ifade eden Okur, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar darbenin olduğu zaman hiçbir olaydan haberdar değildi. Bu vesileyle, Ömer Halisdemir'i tanıyorlar ve darbeyi araştırıyorlar. Sporcu çocuklara ve insanlara 'Bu olayı nasıl unutturmayız, nasıl farklılık haline getiririz?' diye bir hedefimiz vardı. 9. kez düzenler hale geldik. Kısmetse uzun yıllar devam edecek bir tur haline geldi. 30 bisiklet ile yola çıktık. Şu anda da devam ediyoruz. Vatanımızı kurtaran yiğide, vatanın her köşesinden, bölgesinden toprak hediye ediyoruz. Mümkünse şehit toprağı alıyoruz. Buradan da Mevlana'dan aldık. Hepsi vatanımızın değerli parçası. Çünkü binlerce pedal çevirmiş oluyoruz ve her geçtiğimiz ilçede, kasabada, köylerde insanlar bizi görüyor, ilgi gösteriyor, onlarla paylaşımda bulunuyoruz. Bu şekilde insanlar unutmamış oluyorlar. Hatırlamış oluyor. Farkındalık yaratmış oluyoruz."