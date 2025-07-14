Konya'da eniştesini öldüren sanığın yargılanmasına devam ediliyor

Mahkeme heyeti, karar için raporun dosyaya sunulmasının beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Savcı, sanığın akıl sağlığına ve cezai ehliyetinin tam olup olmadığına dair raporun hazırlanma aşamasında olduğunu belirtti.

Konya'nın Karatay ilçesinde eniştesini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ilişkin karar için akıl sağlığı ve cezai ehliyetine ilişkin rapor hazırlanması bekleniyor.

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