Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, New York'ta Filistinli çocukları anlattı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Forumu'nda Filistinli çocuklarla ilgili konuştu.

Altay, New York'taki BM binasında düzenlenen forumda, dünyanın zor zamanlardan geçmesine rağmen bir başka açıdan yeni fırsatlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu yılki forumun insanı, bakım hizmetlerini ve kamu hizmeti sunumunu sürdürülebilir kalkınmanın merkezine yerleştiren yeni bir sosyal kalkınma gündemine katkı sağladığını dile getiren Altay, "Bu forum, yerel yönetimlerin kapsayıcı ve dirençli toplumlar inşa etme konusundaki çabalarını daha görünür kılmak için benzersiz bir fırsattır. Aynı zamanda daha kapsayıcı, daha gerçeklere dayalı ve insanların ihtiyaçlarına daha duyarlı olarak çok taraflılığın nasıl olması gerektiği gösteren bir sembolüdür." diye konuştu

Son yıllarda çok taraflı sistemin baskı altında olduğunu ancak böyle anlarda amacın yenilenerek tüm yönetim düzeylerinde iş birliğine yeniden bağlılık gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Altay, "2030 gündemine ulaşmaya beş yıldan az bir süre kalmışken önemli mesafeler kat ettik. Ancak bununla yetinmiyor, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını savunmak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.