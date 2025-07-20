Kilo vermek için başladığı kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

ALEYNA KARTAL - Konya'da kilo vermek için başladığı kick boksta Türkiye şampiyonu olan 15 yaşındaki Salih Yiğithan Talay, uluslararası arenada ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Lise öğrencisi Salih Yiğithan, fazla kilolarından kurtulmak isteyince, babasının yönlendirmesiyle kick boksa başladı.

Bu spora başladığında 120 kilogram olan Salih Yiğithan, antrenörünün desteğiyle 90 kilograma düştü.

İl şampiyonlukları ve iki Türkiye şampiyonluğu elde eden Salih Yiğithan'ın hedefi, Türkiye'yi dünyada temsil etmek.

- Önce kilo verdi ardından şampiyonluklar geldi

Salih Yiğithan Talay, AA muhabirine, kick boksla kendisindeki farklılıkları gözlemlediğini söyledi.

Kilo vermeye başlamasıyla kendisini daha zinde hissettiğini anlatan Salih Yiğithan, "Kilolarımı vermeye başladığımda kendimdeki değişimi hissettim ve öz güvenim geldi. Bu şekilde daha çok motivasyon sağladım. Böylece antrenmanlara daha hırslı gitmeye başladım. Hocamla beraber haftanın 5 günü antrenman yaparak çalıştık. 5 ayda rahat bir şekilde kilo verdim. Kick boks, benim için hobiden daha fazlası oldu. Bu sayede daha çok sosyalleşmeye başladım. Zayıflamak ve öz güvenimin yerine gelmesi için başladığım boksta şampiyonluklar almaya başladım." diye konuştu.