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        Konya Cumhuriyet Başsavcılığından iki grup arasındaki kavgaya ilişkin açıklama:

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Selçuklu ilçesinin Sille Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, iki grup arasında yaşanan kavgaya ilişkin, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 09:20 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:20
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        Konya Cumhuriyet Başsavcılığından iki grup arasındaki kavgaya ilişkin açıklama:
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        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Selçuklu ilçesinin Sille Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, iki grup arasında yaşanan kavgaya ilişkin, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

        Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda yer alan iddialar ve tepkiler üzerine açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

        Tarafların karşılıklı şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, deliller doğrultusunda taraflara, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri getirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Soruşturma, mevcut delil durumu ve tarafların karşılıklı şikayetleri dikkate alınarak devam etmektedir. Olayın meydana geldiği iş yerindeki güvenlik kameralarının arızalı olduğu ve tamire gönderildiği yönündeki beyanlar, düzenlenen tutanakla kayıt altına alınmıştır. Olaya ilişkin kamera kayıtlarının araştırması halen devam etmektedir. Ancak, kamuoyunda yer alan 'kamera kayıtlarının kasıtlı olarak karartıldığı' yönündeki iddialar da ayrıca ayrıntılı biçimde incelenmekte ve soruşturma kapsamında değerlendirilmektedir. Soruşturma sürecinde, taraflardan bazılarının yaralanma iddialarına dair doktor raporları da dosyaya eklenmiş olup, adli tıp değerlendirmeleri sürmektedir. Hukuk Devleti ilkesi gereği olarak tüm kişiler kanun önünde eşittir. Gerek kolluk görevlileri gerekse yargı mensupları hakkında yürütülen işlemler, yasal düzenlemeler çerçevesinde ve görevli merciler tarafından ayrı usullere tabi olarak yürütülmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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