Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kazada araç sürücüleri E.Ö. ile S.K. ve otomobillerde yolcu olarak bulunan E.K, N.H, M.A. ve M.A. yaralandı.

Beyşehir - Hüyük kara yolunun 10. kilometresinde seyir halinde olan 34 TP 3317 plakalı otomobil ile 07 BNZ 185 plakalı otomobil Çiftlik Mahallesi yol ayrımında çarpıştı.

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