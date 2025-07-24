Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Konya Bilim Festivali'ne davet

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 21- 24 Ağustos'ta düzenlenecek Konya Bilim Festivali'ne vatandaşları davet etti.

Konya Bilim Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelen Altay, Bilim Merkezi'nin açıldığı günden itibaren 3 milyon 300 bin kişiye hizmet verdiğini söyledi.

Bilim Merkezi'nin 100 bin metrekare açık ve kapalı alanıyla özellikle çocukların, bilimle tanışması ve gelecek vizyonu çizmeleri açısından önemli olduğunu anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Çocukların geleceğine ışık tutmaya çalışıyoruz. Bilim Merkezi Konya'ya dışardan gelen vatandaşlarımız için çekim merkezi haline geldi. İnsanlar hafta sonu ve yaz tatillerini geçirmek için şehrimize geliyor. Burası TÜBİTAK'ın desteğiyle ana merkez haline geldi. Bilim Festivali'nin hazırlıklarına başladık. 21- 24 Ağustos 16.00- 23.00 saatlerinde Konya Bilim Festivali'ne tüm Konyalıları ve bölgemizdeki vatandaşları davet ediyoruz."