Gıda güvenliği denetimlerinde 7 ayda yaklaşık 1,3 milyar lira ceza kesildi

SAVAŞ GÜLER - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, yılın 7 ayında işletmelere yönelik yaptıkları 650 bine yakın denetimde, yaklaşık 1,3 milyar lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Dilber, AA muhabirine, vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak gıda üreticilerinin titizlikle denetlendiğini dile getirdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü olarak geçen yıl 8 bin denetçiyle 1,3 milyon denetim yaptıklarını anlatan Dilber, "Bu yıl 7 ayda 650 bine yakın gıda denetimi yaptık. Bu denetimler sonucunda yaklaşık 1,3 milyar liraya yakın idari para cezası uyguladık." dedi.

Dilber, Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nden de insanların sağlığını tehlikeye düşüren, taahhüt ettiği içeriği sağlamayan, taklit ve tağşiş ürünleri bulunduran firmaların tespitinin de kamuoyunun bilgisine sunulduğunu vurguladı.

- Uygunsuz üretim yapan firmaların teşhiri işe yaradı

Bu tür gıdaları üreten işletmelerin tespitinin ardından idari para cezası uygulandığını aktaran Dilber, şunları kaydetti: