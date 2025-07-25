Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Gıda güvenliği denetimlerinde 7 ayda yaklaşık 1,3 milyar lira ceza kesildi

        SAVAŞ GÜLER - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, yılın 7 ayında işletmelere yönelik yaptıkları 650 bine yakın denetimde, yaklaşık 1,3 milyar lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gıda güvenliği denetimlerinde 7 ayda yaklaşık 1,3 milyar lira ceza kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAVAŞ GÜLER - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, yılın 7 ayında işletmelere yönelik yaptıkları 650 bine yakın denetimde, yaklaşık 1,3 milyar lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

        Dilber, AA muhabirine, vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak gıda üreticilerinin titizlikle denetlendiğini dile getirdi.

        Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü olarak geçen yıl 8 bin denetçiyle 1,3 milyon denetim yaptıklarını anlatan Dilber, "Bu yıl 7 ayda 650 bine yakın gıda denetimi yaptık. Bu denetimler sonucunda yaklaşık 1,3 milyar liraya yakın idari para cezası uyguladık." dedi.

        Dilber, Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nden de insanların sağlığını tehlikeye düşüren, taahhüt ettiği içeriği sağlamayan, taklit ve tağşiş ürünleri bulunduran firmaların tespitinin de kamuoyunun bilgisine sunulduğunu vurguladı.

        - Uygunsuz üretim yapan firmaların teşhiri işe yaradı

        Bu tür gıdaları üreten işletmelerin tespitinin ardından idari para cezası uygulandığını aktaran Dilber, şunları kaydetti:

        "Bu cezalar işletmelerin gayri safi yurt içi gelirinin en az yüzde biri kadar olacak şekilde. Bunun dışında halkın sağlığıyla oynayan işletmeleri savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu işlemlerin nihayetinde de bahse konu firmaları Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nden paylaşıyoruz. Bu uygulamaya başlamadan önce 28 kez kamuoyu duyurusu yapıldı. Daha önce bunlar yılda bir kez, bazen de yılda üç kez yapılıyordu. Şimdi her hafta düzenli olarak yapılıyor. Uygulamayı hayata geçirdiğimiz günden itibaren yaklaşık 1900 parti ürünü kamuoyuna duyurduk. Bunlar kişinin sağlığını tehlikeye atan, taklit ya da tağşiş olan ürünler. Şu anda bu uygulama, tüketiciler nezdinde çok fazla takip ediliyor. Bu paylaşımlarla, firmaların halkta bilinirliğini sağlıyoruz."

        Dilber, bu sistemin firmaları düşman gözüyle gördüğü bir sistem olmadığını, kamuoyunda tüketicinin hakkı olan, parasını verdiği ürünün ne olduğunu bilmesi için uygulandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Sıcak hava dalgası İzmir'de acil servislerde yoğunluğu artırdı
        Sıcak hava dalgası İzmir'de acil servislerde yoğunluğu artırdı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        Dünya limiti aştı
        Dünya limiti aştı
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?

        Benzer Haberler

        Devrilen tankerin şoförü öldü
        Devrilen tankerin şoförü öldü
        Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü
        Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü
        Beyşehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Beyşehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Yargıtay'dan 7 kişiyi öldüren sanığa verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbete...
        Yargıtay'dan 7 kişiyi öldüren sanığa verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbete...
        Konya'da çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da 7 kişiyi öldüren sanığa verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapi...
        Konya'da 7 kişiyi öldüren sanığa verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapi...