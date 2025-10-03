Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Vali Yardımcısı Arcaklıoğlu, Seydişehir'i ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 15:37 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:37
        Vali Yardımcısı Arcaklıoğlu, Seydişehir'i ziyaret etti
        Konya Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Seydişehir'de incelemede bulundu.

        Arcaklıoğlu, ilk olarak ilçede bulunan Gökçehüyük ve Taraşçı Barajı'nı gezgi.

        Yapılması planlanan ıslah çalışması hakkında yetkililerden bilgi alan Arcaklıoğlu, daha sonra Bağarası bölgesinde doğal hayatın korunmasına yönelik yapılan çalışmaları inceledi.

        Programa, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ile Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da katıldı.

