        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        2025 MAKTEK Konya Fuarı yarın başlıyor

        Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde düzenlenen, 400'e yakın katılımcı firmanın yer aldığı 2025 MAKTEK Konya Fuarı 8-11 Ekim'de yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:05 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:18
        2025 MAKTEK Konya Fuarı yarın başlıyor
        Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde düzenlenen, 400'e yakın katılımcı firmanın yer aldığı 2025 MAKTEK Konya Fuarı 8-11 Ekim'de yapılacak.

        TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, fuara iyi hazırlandıklarını söyledi.

        Fuarın yine dolu dolu olduğunu ifade eden Ersözlü, "4 holde yaklaşık 400'e yakın yurt içinden ve yurt dışından dünya markaları, Türkiye'nin en büyük üreticileri, ihracatçıları fuarda yerini aldı." dedi.

        Ersözlü, bu yılki fuarın, Türkiye'de açılmış en büyük makine fuarı olacağını, bu zamana kadar en yüksek teknolojideki takım tezgahları, CNC ve sac işleme makinelerinin sanayiciyle buluşacağını belirtti.

        Emeği geçen tüm paydaş kuruluşlara teşekkür eden Ersözlü, "Fuara 56 ülkeden iş insanları geliyor. Konya Ticaret Odası (KTO) ve MÜSİAD Konya Şubesi'nin çok kıymetli desteklerini aldık. Aynı zamanda TÜYAP'ın yurt dışı ofisleri ve dünya temsilciliklerinin de çalışmasıyla 56 ülkeden online akreditasyonunu yaptırmış iş insanlarını görüyoruz. Fuarda 1300 kişilik bir alım heyeti katılımcılarla buluşacak." diye konuştu.

        Ersözlü, fuarın, son dönemde ekonomideki hareketlenmenin başladığı bir dönemde gerçekleşecek olmasının kendilerini daha da heyecanlandırdığını, 2 yıl önce 200 milyon doların üzerinde gerçekleşen fuardaki siparişin, bu yıl 250 milyon doların üzerine çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

        Fuara 40 bin civarında ziyaretçi beklediklerini söyleyen Ersözlü, "Bu fuar bildiğiniz gibi Konya Tarım Fuarı'ndan sonra Konya'nın marka fuarı. İnşallah fuar beklentilerimizin üzerinde gerçekleşir. Katılımcılarımız bu fuar için çok yatırım yaptılar. Fuarda yeşil dönüşüm zirvesi de olacak. Zirvede sürdürülebilirlik, yeşil dönüşümde sektöre yön veren firmaların deneyimleri ziyaretçilerle paylaşılacak." ifadesini kullandı.

        Toplantıda MİB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İğrek, TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ve KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran da fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        MAKTEK Konya Fuarı, 8-10 Ekim tarihlerinde 10.00-19.00, 11 Ekim'de ise 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

