        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Bakan Göktaş, Konya'da evlilik kredisi desteğinden faydalanan çiftin nikah şahidi oldu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da bakanlığın evlilik kredisi desteğinden faydalanan çiftin nikah şahitliğini yaptı.

        Giriş: 22.10.2025 - 17:12 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:12
        Bakan Göktaş, Konya'da evlilik kredisi desteğinden faydalanan çiftin nikah şahidi oldu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da bakanlığın evlilik kredisi desteğinden faydalanan çiftin nikah şahitliğini yaptı.

        Kentteki programı kapsamında Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Karatay Kültür Merkezi'nin açılış törenine katılan Bakan Göktaş, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Göktaş, merkezin güzel yuvalar kurulmasına vesile olacağına ve aile kurumunu destekleyen önemli programlara ev sahipliği yapacağına inandığını söyledi.

        Göktaş, beraberinde Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve diğer protokol üyeleri ile açılış kurdelesini kesti.

        Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından evlilik kredisi desteği alan Elif Demirel ile Ali Baldan'ın nikah törenine katılan Göktaş, çifti tebrik etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Altay tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitliğini yapan Göktaş, şöyle konuştu:

        "Bu güzel mekanın bereketiyle açılmasına şahitlik ettik bugün. Bu güzel kurumun ilk nikahını beraber yapmış olduk. Bu tesisin kurulmasında emeği geçen başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür etmek istiyorum. Aile bizim en güçlü değerimiz. Aile bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Bugün yuva kurmanın mutluluğunu yaşayan bu genç çiftimize şahitlik ediyoruz. Mutlulukları inşallah ebedi olsun. Evlilik öncesi kredimize başvurdular. Biz de bu süreçte onlara rehberlik ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle ilan ettiğimiz Aile Yılı'nda da gençlerimizin mutluluğuna şahitlik ediyoruz. Özellikle bu süreçte yanlarında olmaya devam ediyoruz."

        Çifte evlilik cüzdanını takdim eden Bakan Göktaş, "Evlilik emek ister, sevgi, saygı, zor günlerde birbirine sabırla yaklaşmayı ister. Bunların her birini ailelerinizden görmüşsünüzdür ama bize de tekrar hatırlatmak düşer. Rabb'im iki cihan saadeti nasip etsin inşallah. Ben evlilik cüzdanını kızımıza veriyorum ama bir ucundan da oğlumuzun tutmasını istiyorum. Çünkü aile birlikte inşa edilir." dedi.

        Göktaş, çiftin yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra beraberindekilerle yapımı Karatay Belediyesince gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

