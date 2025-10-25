Seydişehir'de belediye çalışanından Gazze'ye destek

Ustaoğlu, Şirin'in Filistin için elinden geleni yaptığını belirterek duyarlılığından dolayı teşekkür edip, plaket verdi.

Banka hesabında bulunan birikmiş parasını Kızılay aracılığı ile Gazze'ye gönderen Şirin'in duyarlı davranışını öğrenen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Kızılay Şube Başkanı Mehmet Karyağdı ile ziyarette bulundu.

