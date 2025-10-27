Konya'da jandarma aracının devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı

Ilgın Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Ömer Apil ve AK Parti İlçe Başkanı Ömer Emre hastanede askerleri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

İlçeye bağlı Belekler Mahallesi'nde yaşanan bir olaya takviye ekip olarak giden Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığına ait jandarma aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.