Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri belirlenen 21 şüpheliye yönelik olarak Konya merkezli operasyonda Ankara'da 19, Trabzon'da 1 ve Burdur'da 1 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 20 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.