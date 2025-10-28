Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformunda çeşitli dualar ve kişisel bakım ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri belirlenen 21 şüpheliye yönelik olarak Konya merkezli operasyonda Ankara'da 19, Trabzon'da 1 ve Burdur'da 1 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 20 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılardan 6'sı polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden irtibat kurulan vatandaşlardan toplam 491 bin 200 lira dolandırdığı tespit edildi.
