        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'deki arazi yangını büyümeden söndürüldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde ormanlık alan içerisinde çıkan yangın etrafındaki yeşil örtüye sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:49 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:49
        Şamlar Mahallesi köy yolu üzerinde katı atıkların döküldüğü alanda bulunan ot yığınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bölgeye geldi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın ormanlık alan içerisindeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Ekipler ardından bir süre soğutma çalışmaları yaptı.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

