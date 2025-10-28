Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 19:04 Güncelleme: 28.10.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.

        Horozluhan Mahallesi Elmadağı Sokak'taki bir iş yerine otomobille gelen şüpheliler tüfekle ateş açtı.

        Saldırıda, saçmaların isabet ettiği 12 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Ekipler, olaya ilişkin 3 zanlıyı saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tüfekle birlikte gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Konya'da oto boyama atölyesine pompalı saldırı: 12 yaralı
        Konya'da oto boyama atölyesine pompalı saldırı: 12 yaralı
        Konya'da hava ambulansı beyin kanaması geçiren hasta için havalandı
        Konya'da hava ambulansı beyin kanaması geçiren hasta için havalandı
        Konya'da yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
        Konya'da yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
        Yalıhüyük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Yalıhüyük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Beyşehir'deki arazi yangını büyümeden söndürüldü
        Beyşehir'deki arazi yangını büyümeden söndürüldü
        Konya merkezli 3 ilde 'medyum' operasyonu: 11 tutuklama
        Konya merkezli 3 ilde 'medyum' operasyonu: 11 tutuklama