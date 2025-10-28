Konya'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Horozluhan Mahallesi Elmadağı Sokak'taki bir iş yerine otomobille gelen şüpheliler tüfekle ateş açtı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.

