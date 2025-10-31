Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da şoför değiştirdiği dronla tespit edilen ehliyetsiz sürücüye para cezası kesildi

        Konya'da dron destekli trafik denetiminde ehliyetsiz sürücüye 19 bin 670 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:14 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:14
        Konya'da şoför değiştirdiği dronla tespit edilen ehliyetsiz sürücüye para cezası kesildi
        Konya'da dron destekli trafik denetiminde ehliyetsiz sürücüye 19 bin 670 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Meram ilçesinde dron destekli trafik uygulaması yaptı.

        Uygulama sırasında polis kontrol noktasını fark ederek otomobili durduran sürücü A.E. yanındaki N.J.S. ile yer değiştirdi.

        Polisin dron kamerasına yansıyan görüntülerin ardından ekiplerce durdurulan araçtaki A.E'nin geçici süreyle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

        Görüntülerde, sürücü değiştirirken yere çöp attığı da belirlenen A.E'ye 19 bin 670 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

