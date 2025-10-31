Konya'da şoför değiştirdiği dronla tespit edilen ehliyetsiz sürücüye para cezası kesildi

Görüntülerde, sürücü değiştirirken yere çöp attığı da belirlenen A.E'ye 19 bin 670 lira ceza kesildi.

Uygulama sırasında polis kontrol noktasını fark ederek otomobili durduran sürücü A.E. yanındaki N.J.S. ile yer değiştirdi.

