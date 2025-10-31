Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'ndan ziyaret

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, belediye başkanlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:01 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'ndan ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, belediye başkanlarını ziyaret etti.

        Ustaoğlu, Ahırlı, Yalıhüyük, Bozkır, Akören ve Çumra belediye başkanlarını ziyareti sonrası gazetecilere, ilçeler arasındaki işbirliğinin artırılması amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

        Belediye çalışmaları ve hayata geçirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Ustaoğlu, "Birlikte daha güçlü bir bölge için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçelerimiz arasında iş birliğini artırmak, ortak projeler geliştirmek ve bölge halkının ihtiyaçlarına daha etkili çözümler üretmek istiyoruz. Belediyeler arasındaki dayanışma, hizmetlerin vatandaşlara daha etkin sunulmasına vesile olmaktadır. Birlikten güç doğar. Belediye başkanlarımıza güçlü iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Konya'da görme engelli ortaokul öğrencilere tablet ve özel kalem desteği
        Konya'da görme engelli ortaokul öğrencilere tablet ve özel kalem desteği
        Seydişehir'de trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
        Seydişehir'de trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
        Polisi görünce, otomobilin yolcu koltuğuna geçen sürücüye 19 bin TL ceza
        Polisi görünce, otomobilin yolcu koltuğuna geçen sürücüye 19 bin TL ceza
        Konya'da şoför değiştirdiği dronla tespit edilen ehliyetsiz sürücüye para c...
        Konya'da şoför değiştirdiği dronla tespit edilen ehliyetsiz sürücüye para c...
        Konya'nın Selçuklu dönemi kale kapılarından birinin temeli ortaya çıkarıldı
        Konya'nın Selçuklu dönemi kale kapılarından birinin temeli ortaya çıkarıldı
        Konya'nın ilçelerindeki 13 bin 5. sınıf öğrencisi bilim merkeziyle buluştur...
        Konya'nın ilçelerindeki 13 bin 5. sınıf öğrencisi bilim merkeziyle buluştur...