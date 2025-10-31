Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'ndan ziyaret

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, belediye başkanlarını ziyaret etti.

Ustaoğlu, Ahırlı, Yalıhüyük, Bozkır, Akören ve Çumra belediye başkanlarını ziyareti sonrası gazetecilere, ilçeler arasındaki işbirliğinin artırılması amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

Belediye çalışmaları ve hayata geçirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Ustaoğlu, "Birlikte daha güçlü bir bölge için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçelerimiz arasında iş birliğini artırmak, ortak projeler geliştirmek ve bölge halkının ihtiyaçlarına daha etkili çözümler üretmek istiyoruz. Belediyeler arasındaki dayanışma, hizmetlerin vatandaşlara daha etkin sunulmasına vesile olmaktadır. Birlikten güç doğar. Belediye başkanlarımıza güçlü iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.