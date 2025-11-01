Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'deki Devlet Hastanesine 14 hasta yatağı bağışı yapıldı.

        Giriş: 01.11.2025 - 15:47 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:47
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'deki Devlet Hastanesine 14 hasta yatağı bağışı yapıldı.

        İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık ve hayırseverler tarafından hastaneye 14 hasta yatağı bağışında bulunuldu.

        Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Sıtkı Küçükbuzcu, "Bu duyarlı ve anlamlı bağışları için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        - Beyşehir'de çiftçilere makina ekipman desteği

        Beyşehir ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamından yararlanan çiftçilere, makine ve ekipmanları verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, KKYDP kapsamında çiftçilerin hibe makine ve ekipmanlarını kontrol ettiği bildirildi.

        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
