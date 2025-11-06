Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir Kaymakamı Kıyıcı'da organ bağışına destek

        Konya'da Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, organ bağışçısı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:53
        Seydişehir Kaymakamı Kıyıcı'da organ bağışına destek
        Konya'da Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, organ bağışçısı oldu.

        Seydişehir Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Seydişehir Kaymakamlığı'nda toplantı düzenlendi.

        Toplantıda, Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Havva Turaç Cingöz tarafından katılımcılara organ bağışının önemi hakkında bilgi verildi.

        Toplantının ardından Kıyıcı, form doldurarak organ bağışında bulundu.

