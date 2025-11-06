Seydişehir Kaymakamı Kıyıcı'da organ bağışına destek
Konya'da Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, organ bağışçısı oldu.
Seydişehir Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Seydişehir Kaymakamlığı'nda toplantı düzenlendi.
Toplantıda, Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Havva Turaç Cingöz tarafından katılımcılara organ bağışının önemi hakkında bilgi verildi.
Toplantının ardından Kıyıcı, form doldurarak organ bağışında bulundu.
