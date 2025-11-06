Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Giriş: 06.11.2025 - 17:26 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:26
        Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        A.A. (37) idaresindeki 42 AHV 984 plakalı otomobil, Beyşehir - Antalya kara yolunun 19. kilometresinde karşı yönden gelen İ.K. (39) yönetimindeki 07 BED 467 plakalı otomobille çarpıştı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 07 BED 467 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Zeliha K. (52) olay yerinde hayatını kaybederken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan her iki aracın sürücüsü ile E.K. (55) ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada hayatını kaybeden Zeliha K'nin cenazesi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılardan İ.K. ve E.K'nin Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

