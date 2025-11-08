Konya'da tefecilik operasyonunda 50 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda ise suçtan elde edildiği değerlendirilen para, çok sayıda dijital materyal, senet ve tapulara el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

