        Konya Haberleri

        Konya'da tefecilik operasyonunda 50 zanlı yakalandı

        Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 17:51 Güncelleme: 08.11.2025 - 17:51
        Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 50 zanlı yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda ise suçtan elde edildiği değerlendirilen para, çok sayıda dijital materyal, senet ve tapulara el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

