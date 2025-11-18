Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da belediye otobüsünde bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

        Konya'nın Karatay ilçesinde, belediye otobüsünde bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:01 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:01
        Tatlıcak Mahallesi'nde seyir halindeki belediye otobüsünde bulunan Kadirhan Ö. ile Vahdettin I. arasında tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kadirhan Ö, eşinin de bulunduğu otobüste bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kadirhan Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çıkan kavga nedeniyle şoförü tarafından durdurulan otobüsten inerek kaçan şüpheli Vahdettin I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

