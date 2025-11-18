Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'daki tamamen kuruyan Gökgöl sazlıkları 2 gündür yanıyor

        Konya'nın Kulu ilçesinde "kuş cenneti" olarak da bilinen ve geçen yıl tamamen kuruyan Gökgöl'deki sazlıklar 2 gündür aralıksız yanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 22:10 Güncelleme: 18.11.2025 - 22:10
        İlçenin 24 kilometre batısında Tuz Gölü Havzası içinde yer alan ve geçen yıl tamamen kuruyan göldeki sazlık alanda, iki gün önce henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Göl havzasının araçlar için müsait olmaması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahalesi kısıtlı sürüyor.

        Yangın alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, yangının neden çıktığı veya kimler tarafından çıkarıldığı konusunda geniş çaplı araştırma başlattıklarını açıkladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

