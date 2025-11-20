Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı

        Konya'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 19:20 Güncelleme: 20.11.2025 - 19:20
        Konya'da Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı
        Konya’da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çocukların gelişim, korunma ve katılım haklarının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla kurumlararası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

        Açıklamada ifadesine yer verilen İl Müdürü Arif Topal, tüm kurumların çocukların yüksek yararı için ortak hareket etmeye devam edeceğini belirterek, "Kurumlarımız arasında kurulan güçlü iş birliği, çocuklarımızın gelişim, korunma ve katılım haklarına verilen önemin en somut göstergesidir. Yapılan çalışmalar, çocukların geleceğine sahip çıkma kararlılığımızın bir yansımasıdır." ifadesini kullandı.

        Açıklamada, Mevlana Sevgi Evleri, Selçuklu Sosyal Hizmet Merkezi, Yeşilay ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Çocuk Hakları İl Komitesi iş birliğiyle çocuklara yönelik eğitim ve farkındalık etkinliklerinin düzenlendiği belirtildi.

        Etkinliklerde bağımlılıkla mücadele, güvenli yaşam, hak bilinci ve katılım konularında bilgilendirici çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

