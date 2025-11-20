Hüyük Belediye Başkanı Sefer ilçe pazarcı esnafıyla buluştu
Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, pazarcı esnafıyla bir araya geldi.
Sefer, ilçedeki pazar yerinde tezgah kuran pazarcı esnafıyla görüştü, talep ve önerilerini dinledi.
Pazarda yapılan çalışmaları inceleyen Sefer, çalışmalar hakkında esnafa bilgi verdi.
Sefer, daha sonra alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, belediyenin çalışmalarını anlattı.
