Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Hüyük Belediye Başkanı Sefer ilçe pazarcı esnafıyla buluştu

        Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:18 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hüyük Belediye Başkanı Sefer ilçe pazarcı esnafıyla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

        Sefer, ilçedeki pazar yerinde tezgah kuran pazarcı esnafıyla görüştü, talep ve önerilerini dinledi.

        Pazarda yapılan çalışmaları inceleyen Sefer, çalışmalar hakkında esnafa bilgi verdi.

        Sefer, daha sonra alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, belediyenin çalışmalarını anlattı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?

        Benzer Haberler

        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da babanın öldürülmesi kızının da yaralanmasıyla ilgili 2 sanık hakim...
        Konya'da babanın öldürülmesi kızının da yaralanmasıyla ilgili 2 sanık hakim...
        Beyşehir'de kara yoluna çıkan yaban domuzu sürüsü böyle görüntülendi
        Beyşehir'de kara yoluna çıkan yaban domuzu sürüsü böyle görüntülendi
        Kendi çabasıyla okuma yazma öğrenen 89 yaşındaki şair şiir tutkusundan vazg...
        Kendi çabasıyla okuma yazma öğrenen 89 yaşındaki şair şiir tutkusundan vazg...
        Doktor baba, kızı ve damadı aynı hastanede hizmet veriyor
        Doktor baba, kızı ve damadı aynı hastanede hizmet veriyor
        Konya'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
        Konya'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı