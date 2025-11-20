Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şap aşılama çalışması yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aşılamayla sürü sağlığının korunması, hastalık risklerinin azaltılması ve hayvancılıktaki verimliliğin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Aşı çalışmalarının hayvan sağlığı için önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükbaş hayvanlarda bağışıklığın güçlendirilmesi, sürü sağlığının korunması ve hastalığa karşı koruyuculuğun artması için şap aşılama çalışmaları başlamıştır. Hayvanları aşıyla hastalıktan korumak, tedavi etmekten daha kolaydır. Hayvanların sağlığı ve güvenilir hayvansal ürünlerin üretimi için üreticilerimizin her zaman yanındayız". ifadesine yer verildi.

- Beyşehir'de üniversite öğrencileri eğitim

​Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine yönelik, toplumsal farkındalığı ve sağlıklı aile yapısını destekleyen eğitim programı gerçekleştirildi.