Beyşehir'den kısa kısa
Konya'nın Beyşehir ilçesinde şap aşılama çalışması yapıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde şap aşılama çalışması yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aşılamayla sürü sağlığının korunması, hastalık risklerinin azaltılması ve hayvancılıktaki verimliliğin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.
Aşı çalışmalarının hayvan sağlığı için önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Büyükbaş hayvanlarda bağışıklığın güçlendirilmesi, sürü sağlığının korunması ve hastalığa karşı koruyuculuğun artması için şap aşılama çalışmaları başlamıştır. Hayvanları aşıyla hastalıktan korumak, tedavi etmekten daha kolaydır. Hayvanların sağlığı ve güvenilir hayvansal ürünlerin üretimi için üreticilerimizin her zaman yanındayız". ifadesine yer verildi.
- Beyşehir'de üniversite öğrencileri eğitim
Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine yönelik, toplumsal farkındalığı ve sağlıklı aile yapısını destekleyen eğitim programı gerçekleştirildi.
Öğrencilerin sosyal sorumluluk ve bilinç düzeylerini artırmayı amaçlayan programda, şiddet türleri, yasal dayanaklar, başvuru ve destek mekanizmaları hakkında bilgi sunuldu.
Eğitimde, sağlıklı aile kurumu oluşturmanın temel adımları, evlilikte iletişim becerileri ve problem çözme yöntemleri gibi konular anlatıldı.
- Beyşehir Devlet Hastanesi’nde Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi
Beyşehir Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında, Yeşil kod ilanı sonrası yapılacaklar ve hastaneye getirilen yaralıların ilk müdahalelerinin yapıldığı senaryoların gerçekleştirildiği kaydedil.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, hastane bünyesinde görev yapan çalışanlarla verimli bir tatbikat gerçekleştirildiğini kaydetti.
Güven, olası afetlere ve olağanüstü durumlara karşı hazır olunması ve farkındalık oluşturulması amacıyla her yıl farklı afet ve acil durum tatbikatlarının uygulamaya koyulduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.